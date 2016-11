07.11.2016 10:32

Hellyeah: 'Love Falls'-Lyric-Video veröffentlicht

Härter, düsterer und extremer: Hellyeah

HELLYEAH haben einen Lyric-Clip zu ihrem Track 'Love Falls' online gestellt, den ihr euch unten anschauen könnt. Der Song befindet sich auf der aktuellen Scheibe "Unden!able" - erschienen am 3. Juni bei Eleven Seven Music. Die Entwicklung des Albums im Vergleich zum Vorgänger "Blood For Blood" beschreibt Schlagzeuger Vinnie Paul so: "Es ist viel härter und düsterer, und wir haben neue Extreme erreicht."



Die "Unden!able"-Tracklist:



01. X

02. Scratch A Lie

03. Be Unden!able

04. Human

05. Leap of Faith

06. Blood Plague

07. I Don't Care Anymore

08. Live Or Die

09. Love Falls

10. STARTARIOT

11. Grave