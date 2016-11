07.11.2016 10:20

Metallica: Offizielles 'Harvester Of Sorrow'-Livevideo aus Equador ist online

Bringen zwölf Musikvideos zum neuen Album raus: Metallica

METALLICA spielten am 29. Oktober eine Show in Quito, Equador und präsentieren euch einen offiziellen Live-Clip ihres Songs 'Harvester Of Sorrow'. Neues Material der US-Combo könnt ihr euch ab dem 18. November zulegen, wenn das lang erwartete Studioalbum "Hardwired...To Self-Destruct" erscheint. Zudem haben sich METALLICA vorgenommen, zu jedem der zwölf Songs des Albums einen Videoclip zu veröffentlichen. "Das ist zwar verrückt, macht aber gleichzeitig auch einen Riesenspaß", kommentiert Drummer Lars Ulrich das ungewöhnliche Vorhaben.



Viel Spaß mit dem 'Harvester Of Sorrow'-Live-Clip!