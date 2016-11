04.11.2016 19:24

Rush "2112 - 40th"-Jubiläumsedition kommt im Dezember

Bringen eine Jubiläumsversion von "2112" raus: Rush

RUSH veröffentlichen am 16. Dezember die Jubiläumsedition ihrer 1976er Scheibe "2112". "2112 - 40th" wird in verschiedenen Editionen erscheinen - in der 2CD/DVD-Version ist die neu gemasterte Originalscheibe und eine Bonus-CD mit rarem, bisher unveröffentlichtem und Live-Material enthalten. Unter anderem befinden sich darauf neu aufgenommene "2112"-Songs mit Dave Grohl und Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), BILLY TALENT, ALICE IN CHAINS und Steven Wilson (PORCUPINE TREE). Ebenfalls erhältlich ist eine LP-Edition und eine Super-Deluxe-Edition mit LP und 2CD/DVD.