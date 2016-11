04.11.2016 19:02

Trivium: 'The Storm'-Demo vom "Ember To Inferno"-Re-Release im Stream

Wird neu aufgelegt: "Ember To Inferno" von Trivium

TRIVIUM teilen mit euch eine Demoversion ihres Tracks 'The Storm', der auf der Wiederveröffentlichung ihrer ersten Scheibe "Ember To Inferno" vertreten sein wird. In Zusammenarbeit mit Cooking Vinyl wird das Debüt am 2. Dezember in einer Deluxe-Edition mit 13 zusätzlichen Tracks auf den Markt kommen. Gitarrist/Sänger Matt Heafy erklärt:



"Das Ziel dieser Veröffentlichung ist es, die ganz frühen Anfänge von TRIVIUM zu zeigen, vielleicht ist diese Ära den meisten Hörern der Band gar nicht bekannt. Der Rückblick auf den Startpunkt zu TRIVIUMs internationaler Anerkennung ist für mich überwältigend, wenn man bedenkt, dass ich erst 16 oder 17 Jahre alt war, als die Platte geschrieben und aufgenommen wurde."

Die "Ember To Inferno"-Tracklist:

01. Inception: The Bleeding Skies

02. Pillars Of Serpents

03. If I Could Collapse The Masses

04. Fugue (A Revelation)

05. Requiem

06. Ember To Inferno

07. Ashes

08. To Burn The Eye

09. Falling To Grey

10. My Hatred

11. When All Light Dies

12. A View Of Burning Empires

"Ember To Inferno: Ab Initio": Bonustracks Deluxe-Edition

Ruber (auf transparentem rotem Vinyl im Box-Set)

01. Pain

02. Thrust

03. Lake Of Fire

Caeruleus (auf transparentem blauen Vinyl im Box-Set)

04. To Burn The Eye

05. Requiem

06. Fugue

07. My Hatred

08. The Storm

09. Sworn

10. Demon

Flavus (auf transparentem gelbem Vinyl im Boxset)

11. Like Light To The Flies

12. Blinding Tears Will Break The Skies

13. The Deceived





Viel Spaß mit 'The Storm'!