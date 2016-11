04.11.2016 18:25

In Flames: 'Save Me'-Trackvideo veröffentlicht

Verkürzen euch die Wartezeit bis zum "Battles"-Release: In Flames

IN FLAMES spendieren euch das Trackvideo zu ihrem Song 'Save Me' und verkürzen euch damit die Wartezeit bis zur Veröffentlichung des neuen Albums "Battles". Die Scheibe wurde von Grammy-Gewinner Howard Benson produziert und kommt am 11. November via Nuclear Blast in die Läden.



Viel Spaß mit dem Clip zu 'Save Me'!