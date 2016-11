04.11.2016 14:58

Metallica feiern 'Hardwired...To Self-Destruct"-Release im Londoner House Of Vans

METALLICA zelebrieren die Veröffentlichung ihrer neuen Scheibe "Hardwired...To Self-Destruct" am 18. November mit einem Auftritt im Londoner House Of Vans. Ihr wollt live dabei sein, wenn es im kleinen Rahmen das brandneue Material live zu hören gibt? Für Tickets könnt ihr euch bis zum 13. November an dieser Stelle bewerben.

Viel Glück!