04.11.2016 14:32

Stryper: Michael Sweet negiert Auflösungsgerüchte

Kein Ende in Sicht: Stryper

STRYPER werden sich trotz angekündigter Bandpause keineswegs auflösen, wie Frontmann Michael Sweet nun klarstellt. Die Hardrocker wollen nach ihrer "To Hell With The Devil"-Tour unter anderem wegen persönlicher Probleme ihres Bassers Tim Gaines eine Auszeit einlegen, was zu zahlreichen Gerüchten führte, die der Bandkopf wie folgt kommentiert:



"Nur um das klarzustellen, und egal, was ihr auch gehört habt: Rob (Sweet, dr.), Oz (Fox, g.) und ich werden STRYPER NICHT auflösen. Nach dem Ende der "To Hell With The Devil"-Tour machen wir eine Pause, aber wir werden uns NICHT trennen. STRYPER werden weitermachen. Es wäre weder dem Rest von uns noch den Fans gegenüber fair, irgendetwas oder irgendjemanden STRYPER in den Weg unserer Vision, unserer Berufung, unserer Aufgabe kommen zu lassen. Es wird noch sehr viel von uns kommen, und wir freuen uns auf die Zukunft!"