04.11.2016 14:05

Downfall Of Gaia zeigen 'Ephemerol'-Clip

Stellen ihre zweiten Song vom "Atrophy"-Album vor: Downfall Of Gaia

DOWNFALL OF GAIA packen ihren neuen Clip zu 'Ephemerol' vom kommenden Album "Atrophy" für euch aus. Die Band kommentiert ihr Video wie folgt:



"Wir freuen uns, die zweite Single vom kommenden Album mit euch zu teilen! 'Ephemerol' ist das Kernstück der Story, die wir mit "Atrophy" erzählen, und fasst die Stimmung des Albums visuell zusammen! Der Clip wurde von Martin Neumann im September/Oktober realisiert, und wir hoffen, er gefällt euch so gut wie uns!"



"Atrophy" erscheint am 11. November via Metal Blade. Bis dahin viel Spaß mit dem Clip!