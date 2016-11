04.11.2016 13:36

Imperial State Electric: 'All Through The Night'-Video ist online

Zeigen Stockholm bei Nacht: Imperial State Electric

IMPERIAL STATE ELECTRIC präsentieren unten im Player das Video zum Titeltrack ihrer aktuellen Scheibe "All Through The Night". Das Album wurde in Nicke Anderssons Studio The Honk Palace aufgenommen, für den Mix war Frans Hägglund (u.a. THE HIVES, LAST DAYS OF APRIL) zuständig. Über den Titelsong verraten die Rocker:



"Bei unseren Shows ist er schon zu einem der Live-Favoriten avanciert. Viel Spaß mit dem Video zu 'All Through The Night', einer Noir-Aufnahme von Stockholm nach dem Einbruch der Nacht."