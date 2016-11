04.11.2016 12:46

Gone Is Gone: 'Gift'-Video veröffentlicht

Haben ihr Deütalbum in der Pipeline: Gone Is Gone

GONE IS GONE, die Combo um MASTODONs Troy Sanders (v./b.), Gitarrist Troy Van Leeuwen (QUEENS OF THE STONE AGE), Drummer Tony Hajjar (AT THE DRIVE IN) und Gitarrist Mike Zarin, stellt ihren neuen Clip zum Track 'Gift' vor. Am 6. Januar 2017 liefern die Herren außerdem ihr Debütalbum "Echolocation" ab, das via Rise Records in die Läden kommt.



Die "Echolocation"-Tracklist:



01. Sentient

02. Gift

03. Resurge

04. Dublin

05. Ornament

06. Pawns

07. Colourfade

08. Roads

09. Slow Awakening

10. Fast Awakening

11. Resolve

12. Echolocation



Viel Spaß mit 'The Gift'!