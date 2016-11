04.11.2016 12:28

Invidia: "As The Sun Sleeps"-Album kommt im April

Bringen ihr Debütalbum im April raus: Invidia

INVIDIA, die neue Truppe um (Ex-)Mitglieder von FIVE FINGER DEATH PUNCH, IN THIS MOMENT und SKINLAB, veröffentlicht ihr Debütalbum "As The Sun Sleeps" im April 2017 via SPV. Die Scheibe wurde von Logan Mader (ONCE HUMAN, MACHINE HEAD) produziert und mitgeschrieben, der über "As The Sun Sleeps" verrät: "Ich liebe dieses Album! INVIDIAs Sound hat echt Eier, bewahrt aber gleichzeitig einen Sinn für Massentauglichkeit mit fetten Hooks und heavy Grooves. Platten wie diese zu produzieren, macht meinen Job erfreulich und inspirierend."



INVIDIA sind:



Matt Snell (ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH) - Bass

Travis Johnson - (IN THIS MOMENT) - Gesang

Brian Jackson (ex-SKINLAB) - Gitarre

Darren Badorine - Drums

Marcos Medina (THE MEDINA GROOVES) - Gitarre