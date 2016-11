04.11.2016 12:00

Monster Truck feiern 'For The People'-Videopremiere

Zeigen ihr Animationsvideo zu 'For The People': Monster Truck

MONSTER TRUCK enthüllen bei uns das nagelneue Video zu ihrem Track 'For The People' - unten im Player könnt ihr euch die Premiere der kanadischen Rocker anschauen. Frontmann/Bassist Jon Harvey verrät über den animierten Clip:



"Wir wollten, dass das Video zu 'For The People' eine bestimmte Stimmung rüberbringt. Dieser Song sollte ein Pseudo-Protest sein und sehr in Richtung Roots-Rock gehen. Die Animation im Stil der Siebziger schien das gut rüberzubringen. Außerdem gibt es nichts cooleres als eine handgezeichnete Animation."



Gitarrist Jeremy Widerman sieht das ähnlich:



"Wir wollten mit dem Video etwas Neues ausprobieren und spielerisch an eine Sache herangehen, die heutzutage ein wirklich schwerwiegendes Thema ist. Eine Art Throwback-Video in eine Zeit, als es ein viel populäreres Thema war, die Leute und ihre Vorstellungen zu vereinen."

'For The People' findet ihr auf dem aktuellen Album "Sittin' Heavy", weitere Infos über MONSTER TRUCK findet ihr bei Facebook und auf der offiziellen Homepage.



Im November und Dezember könnt ihr MONSTER TRUCK zusammen mit BILLY TALENT live erleben:



22.11.16 CH-Zürich - Volkshaus

23.11.16 CH-Lausanne - Les Docks

25.11.16 AT-Linz - Posthof

26.11.16 AT-Wien - Gasometer

27.11.16 AT-Graz - Orpheum

29.11.16 München - Zenith

30.11.16 Stuttgart - Schleyer-Halle

02.12.16 Hannover - Swiss Life Hall

03.12.16 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

04.12.16 Frankfurt - Festhalle

06.12.16 Hamburg - Sporthalle

07.12.16 Leipzig - Haus Auensee

09.12.16 Berlin - Max-Schmeling Halle

10.12.16 Lingen - EmslandArena