04.11.2016 11:11

Ozzy Osbourne schrieb Songs für neues Soloalbum mit Billy Morrison und Steve Stevens

Holte sich Hilfe beim Songwriting: Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne wird nach dem Ende von BLACK SABBATH ein neues Soloalbum veröffentlichen und holte sich beim Songwriting Hilfe von den Gitarristen Billy Morrison und Steve Stevens, die beide in der Band von Billy Idol spielen. Ozzy verrät:



"Ich setze mich nicht zur Ruhe, ich werde weitermachen. Ich habe mit Billy Morrison und Steve Stevens Songs geschrieben. Steve wird nicht in meiner Band sein, er spielt bei Billy Idol. Ein Song, der gerade den Arbeitstitel 'Crack Cocaine' trägt, ist eine ziemlich bluesige Nummer. Ich will nicht sagen, wann das Album rauskommt. Ich kann nicht mit SABBATH und meiner eigenen Sache gleichzeitig arbeiten. Ich habe das beim Ozzfest versucht, es hat nicht funktioniert."



Hört euch das komplette Gespräch mit Ozzy im Anschluss an. Viel Spaß!