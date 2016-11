04.11.2016 10:54

The Dead Daisies: 'Song And A Prayer'-Clip ist online

Bringen ihre vierte Single von "Make Some Noise" raus: The Dead Daisies

THE DEAD DAISIES haben ihr neues Video zum Track 'Song And A Prayer' veröffentlicht. Der Songs ist die vierte Single vom aktuellen Album "Make Some Noise", mit dem Frontmann John Corabi, Gitarrist Doug Aldrich und Co. noch diesen Monat auf Tour gehen.



THE DEAD DAISIES & THE ANSWER live:



28.11.16 CH-Pratteln - Z7

30.11.16 München - Backstage Halle

03.12.16 Hamburg - Knust (ausverkauft)

05.12.16 Bochum - Matrix

07.12.16 Aschaffenburg - Colos-Saal

19.12.16 AT-Wien - Szene

20.12.16 AT-Velden - Bluesiana