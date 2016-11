04.11.2016 10:45

Dark Tranquillity: "Atoma"-Bonustrack-Medley veröffentlicht

Feiern heute "Atoma"-Release: Dark Tranquillity

DARK TRANQUILLITY streamen für euch ein Medley der Bonustracks 'The Absolute' und 'Time Out Of Place', die auf der Deluxe-CD-Edition ihres aktuellen Albums "Atoma" zu finden sind. Seit heute steht der Langspieler der Melo-Deather via Century Media in den Plattenläden.



Die "Atoma"-Tracklist:



01. Encircled

02. Atoma

03. Forward Momentum

04. Neutrality

05. Force of Hand

06 Faithless by Default

07. The Pitiless

08. Our Proof of Life

09. Clearing Skies

10. When the World Screams

11. Merciless Fate

12. Caves and Embers