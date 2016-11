04.11.2016 10:34

Volbeat: 'Seal The Deal'-Video ist online

Schrieben 'Seal The Deal' als indirekte Lemmy-Hommage: Volbeat

VOLBEAT bringen nicht nur ihren eigenen Rum, sondern auch ein neues Video zu ihrem Track 'Seal The Deal' raus - schaut euch unten den Clip vom aktuellen Album "Seal The Deal & Let's Boogie" an. Über den Titeltrack der Scheibe verrät Gitarrist Rob Caggiano:



"Wir hatten den Albumtitel bereits, bevor wir diesen Song schrieben, und wie es bei allen diesen Songs der Fall war, kam die Musik schon vor den Lyrics. Für mich hat dieser Track einen sehr starken MOTÖRHEAD-Spirit. Ursprünglich hatten wir darüber gesprochen, einen MOTÖRHEAD-Song zu covern, als Tribut an Lemmy, aber als auch Brandon Carlisle (dr.) von TEENAGE BOLLETROCK starb, änderten wir unseren Plan. Wir machten den Titeltrack also zu einem indirekten Tribut an Lemmy und MOTÖRHEAD."



Film ab für 'Seal The Deal'!