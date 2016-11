04.11.2016 10:19

Metallica: Offizielle Videos und Behind-The-Scenes-Material vom Konzert in Puerto Rico veröffentlicht

Füllten das Coliseo in Puerto Rico: Metallica

METALLICA spielten am 26. Oktober im Coliseo in Puerto Rico und lassen euch nun in Form einiger offizieller Video-Rückblicke an der Show vor und hinter den Kulissen teilhaben. Am 18. November bringen Lars Ulrich, James Hetfield und Konsorten ihren neuen Langspieler "Hardwired...To Self-Destruct" raus, von dem sie bei der Show bereits zwei Songs spielten.



Die METALLICA-Setlist in Puerto Rico:



01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Wherever I May Roam

04. Harvester Of Sorrow

05. The Memory Remains

06. The Unforgiven

07. Moth Into Flame

08. Ride The Lightning

09. Sad But True

10. One

11. Master Of Puppets

12. Battery

13. Fade To Black

14. Seek & Destroy

Zugabe:

15. Hardwired

16. Whiskey In The Jar

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman