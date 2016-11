03.11.2016 19:00

The Agonist:'The Man Who Fell To Earth'-Lyric-Clip als Bowie-Tribut veröffentlicht

Ehren David Bowie: The Agonist

THE AGONIST zeigen weiter unten das Lyric-Video zum Song 'The Man Who Fell To Earth', mit dem sie ihr verstorbenes Idol David Bowie ehren wollen. Gitarrist Danny Marino erinnert sich:



"Als die Nachricht von David Bowies Tod sich verbreitete, traf mich das ganz schön hart. Besonders, weil sein letztes Album "Blackstar" zu mehr wurde als nur zu einer Platte; es wurde zum Schwanengesang eines Künstlers, der heute noch Grenzen überschreitet. Ich hatte ein instrumentales Stück, das nicht unbedingt zu THE AGONIST passte, und machte daraus ein Tribut an Bowie."