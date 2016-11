03.11.2016 18:40

Volbeat bringen eigenen Rum auf den Markt

Präsentieren ihren eigenen Rum: Volbeat

VOLBEAT haben in Zusammenarbeit mit Marselis Wines ihren eigenen Rum kreiert, für den Frontmann Michael Poulsen an mehreren Verköstigungen teilnahm. Herausgekommen ist dabei laut Pressemitteilung ein vollmundiges Getränk mit einer Note von Karamell, Vanille, Honig, Zimt und Gewürzen. Poulsen kommentiert:



"Die Integrität der Band ist mir sehr wichtig. Zum ersten Mal öffnen wir unsere Tür und bringen ein Produkt raus, das nicht mit musikalischen Aktivitäten in Verbindung steht. Der VOLBEAT-Rum ist ein Getränk, bei dem wir stolz sind, es vorstellen zu dürfen, und wir hoffen, dass die Fans ihn genauso lieben wie wir."



Ordern könnt ihr den VOLBEAT-Rum an dieser Stelle. Zum Wohl!