03.11.2016 15:34

Bring Me The Horizon: 'Oh No'-Video veröffentlicht

Werfen mit 'Oh No' viele Fragen auf: Bring Me The Horizon

BRING ME THE HORIZON packen für euch ihren neuen Clip zum Song 'Oh No' aus, der unter der Regie von Isaac Eastgate entstand. Frontmann Oli Sykes hielt sich bei der Umsetzung des Videos erstmals sehr im Hintergrund, was für den Musiker höchst ungewohnt war:



"Zum ersten Mal trat ich bei diesem Video einen Schritt zurück und überließ dem Regisseur die kreative Kontrolle. Zunächst war ich skeptisch, aber als dann alles zusammenlief, war ich total begeistert. Es ist eine gute Balance zwischen Humor und Botschaft, und es ist ein Video, das beim Zuschauer viele Fragen aufwirft."



Den Clip zu 'Oh No' könnt ihr euch bei Vevo anschauen. Viel Spaß!