03.11.2016 15:21

Underoath spielen Reunion-Show in Köln

Kommen 2017 nach Köln: Underoath

UNDEROATH gehen nach ihrer Wiedervereinigung im kommenden Jahr in Europa auf "Rebirth"-Reunion-Tour und haben dabei auch einen Termin in Deutschland eingeplant. Am 12. Mai 2017 laden die Post-Hardcoreler ins Bürgerhaus Stollwerk in Köln. Fronter Spencer Chamberlain dazu:



"Ich freue mich ungemein, endlich wieder nach Europa zu kommen und "They’re Only Chasing Safety" und "Define The Great Line" jeden Abend von vorne bis hinten zu spielen. Ich hätte es in tausend Jahren nicht für möglich gehalten, dass wir mit diesem Line-up jemals wieder gemeinsam auf Tour gehen würden. Wir können es kaum abwarten, mit alten Bekannten und neuen Fans abzuhängen und ein paar Rockshows zu spielen."