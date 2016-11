03.11.2016 13:59

Anvil filmen neue Band-Doku

Wollen mit ihrer Doku Leben verändern: Anvil

ANVIL stecken gerade mitten in den Dreharbeiten eines neuen Dokumetarfilms, wie Robb Reiner (dr.) und Steve "Lips" Kudlow bestätigen. Einzelheiten wollen und können die Kanadier über den Strefen jedoch noch nicht verraten, erklärt Reiner:



"Wir platzen schon fast, weil wir den Leuten unbedingt alles darüber erzählen wollen, aber es ist jetzt noch nicht die richtige Zeit dafür. Wenn der Film rauskommt, wird er allerdings eine riesige Überraschung für alle sein."



Lips führt aus: "Er wird nicht das sein, was ihr vielleicht erwartet. Teilweise spielt er sich nach dem ersten Film ab, aber die Wendung, die er dann nimmt, ist kein bisschen so wie im ersten Streifen. Im ersten Film ging es um unsere inneren Aspekte, wie wir an ein gewisses Ziel kommen und unser Leben verändern wollen. Aber jetzt wird es darum gehen, wie wir das Leben aller anderen verändern werden. Das ist die beste Art, ihn zu beschreiben."



Die 2009 erschienene Band-Doku "Anvil! The Story Of Anvil" rief bei Fans und Filmkritikern von der International Documentary Association, der Online Film Critics Society, Washington Post, New York Times uvm. gleichermaßen Begeisterung hervor und verschaffte der Band international viel Aufmerksamkeit.