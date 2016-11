03.11.2016 11:55

Milking The Goatmachine: "Milking In Blasphemy"-Album erscheint im März

Neues Album in der Mache: Milking The Goatmachine

MILKING THE GOATMACHINE kündigen für den 31. März 2017 ihren neuen Langspieler "Milking In Blasphemy" via NoiseArt Records an. Über ihre siebte Studioscheibe verrät die Grindcore-Combo:



Nun ist ein Jahr vergangen, seitdem uns unser Psychiater Karl Lagerfeld eine Pause verordnet hat. Diese haben wir auch strikt eingehalten. Doch das war ein Fehler… Die Stimmen in unseren Köpfen toben, und wir haben die Kontrolle über uns selbst verloren. Wir sprudeln über vor Ideen und Energie. Das neue Album ist in der Mache, und es wird das Verrückteste und zugleich Diabolischste was wir je veröffentlicht haben: "Milking In Blasphemy"!"