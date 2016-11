03.11.2016 17:00

Arkan feiern 'Nour'-Video-Weltpremiere

ARKAN begehen bei uns die Weltpremiere ihres neuen Videoclips zum Song 'Nour' - unten im Player wird der Vorhang gelüftet! Finden könnt ihr diesen und weitere aktuelle Tracks der französischen Oriental-Progger auf ihrer kommenden Platte "Kelem", die am 25. November via Overpowered Records erscheint und von François Maxime Boutault produziert wurde. Erstmals zu hören ist auf dem Langspieler der neue Frontmann Manuel Munoz (ex-THE OLD DEAD TREE), der vor kurzer Zeit Sängerin Sarah Layssac ersetzte.



Alle Infos zu ARKAN findet ihr bei Facebook und auf der offiziellen Homepage.



Und nun Film ab für 'Nour'!