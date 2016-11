03.11.2016 11:01

Philm: 'The Seventh Sun'-Lyric-Clip ist online, neue EP kommt 2017

Machen auch ohne Dave Lombardo Dampf: Philm

PHILM veröffentlichen mit dem Lyric-Video zu 'The Seventh Sun' ihren ersten neuen Song seit dem Ausstieg von Drummer Dave Lombardo. Voraussichtlich Anfang 2017 will die Post-Hardcore-Truppe eine EP auf 10-Inch-Vinyl rausbringen, die die Songs 'Time Burner', 'Cries Of The Country' und 'The Seventh Sun' enthält. Frontmann Gerry Nestler erklärt:



"Wir wollten den Fans schon mal einen Vorgeschmack darauf geben, was sie erwartet, also beschlossen wir, vorab einen Track zu veröffentlichen. Ich denke er beweist, dass PHILM so lebendig und stark wie eh und je sind, und dass wir mit unserem neuen Drummer Anderson Quintero an Bord einen reibungslosen Übergang hinbekommen haben."



Viel Spaß mit 'The Seventh Sun'!