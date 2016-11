03.11.2016 10:30

Warrant nehmen "Rockaholic"-Nachfolger auf

Gehen bald ins Studio: Warrant

WARRANT arbeiten derzeit am Nachfolge-Album ihrer 2011 erschienenen Scheibe "Rockaholic". Die Scheibe bringen die Hardrocker bei Frontiers Music raus. Gitarrist Erik Turner hält euch auf dem Laufenden:



"Wir haben bisher ungefähr zwölf Demo-Songs, und ich stehe total auf das neue Zeug, sehr cooles Material. Wir machen uns für die Aufnahmen bereit. Am Tag nach Thanksgiving fangen wir mit der dreitägigen Vorproduktion an, und dann gehen wir ins Studio von Jeff Pilson (DOKKEN, FOREIGNER), der das Album produziert. Ich glaube, wir haben sechs Wochen für die Aufnahmen gebucht."



Musikalisch soll das neue WARRANT-Album sich zwischen dem Hardrock der Siebziger und Achtziger bewegen, für den die Band bekannt ist. "Aber mit ein bisschen mehr Mumm, ein bisschen mehr Bluesrock, guten Melodien... So würde ich es beschreiben", erklärt Turner.