03.11.2016 10:16

Eagles Of Death Metal kündigen Doku über Bataclan-Terroranschläge an

Haben eine Doku über die Bataclan-Anschläge gedreht: Eagles Of Death Metal

EAGLES OF DEATH METAL präsentieren in Zusammenarbeit mit HBO Documentary Films die Dokumentation "Eagles Of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)", die im Februar 2017 zunächst beim US-Sender HBO ausgestrahlt wird. Der Film beschäftigt sich mit den Terror-Anschlägen in Paris am 13. November 2015, insbesondere auf den Anschlag auf den Club Bataclan während eines EAGLES OF DEATH METAL-Konzerts und dem folgenden Auftritt der Band in der französischen Hauptstadt im Februar 2016. Regie führte bei der Doku Colin Hanks, produziert wurde sie von Sean Stuart, Heather Perry und Michael Rapino.