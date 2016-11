02.11.2016 20:05

Superjoint streamen "Caught Up In The Gears Of Application"-Titelsong

Erklären die Botschaft ihres Albums: Superjoint

SUPERJOINT packen für euch den Titeltrack ihres neuen Albums "Caught Up In The Gears Of Application" aus. Am 11. November lassen Phil Anselmo, Jimmy Bower und Konsorten den Langspieler vom Stapel laufen. Anselmo verrät über die Botschaft der Scheibe:



"Das Überthema kann vieles oder auch nichts bedeuten, aber trotzdem gibt es eine unterschwellige Botschaft, wie die moderne Technologie, hauptsächlich Computer und alles, was damit zusammen hängt, unser Leben beeinflusst hat."



Die "Caught Up In The Gears Of Application"-Tracklist:



01. Today And Tomorrow

02. Burning The Blanket

03. Ruin You

04. Caught Up In The Gears Of The Application

05. Sociopathic Herd Delusion

06. Circling The Drain

07. Clickbait

08. Asshole

09. Mutts Bite Too

10. Rigging The Fight

11. Receiving No Answer To The Knock