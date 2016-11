02.11.2016 18:59

Civil War: 'Tombstone'-Video veröffentlicht

Machen ihre Album-Trilogie komplett: Civil War

CIVIL WAR haben unter der Regie von Owe Lingvall einen Clip zu ihrem Song 'Tombstone' gedreht. Vertreten ist der Track auf dem neuen Album "The Last Full Measure", das am 4. November via Napalm Records das Licht der Welt erblickt. Patrik Johannson (v.) verkündet:



"Nach "The Killer Angels" und "Gods & Generals" sind wir sehr stolz und können es kaum erwarten, den dritten Teil unserer Trilogie mit euch zu teilen! Das ist unser bisher bestes Werk, zumindest denken wir das, aber ich bin sicher, ihr werdet nicht enttäuscht sein!"



Die "The Last Full Measure"-Tracklist:



01. Road To Victory

02. Deliverance

03. Savannah

04. Tombstone

05. America

06. A Tale That Never Should Be Told

07. Gangs Of New York

08. Gladiator

09. People Of The Abyss

10. The Last Full Measure

11. Strike Hard Strike Sure (Bonustrack)

12. Aftermath (Bonustrack)