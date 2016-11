02.11.2016 16:06

YouTube und Gema: Einigung erfolgt

Jetzt auch in Deutschland uneingeschränkt nutzbar: YouTube

YouTube und die Gema haben sich laut Meedia.de zur Freude in Deutschland lebender Musikfans außergerichtlich geeinigt und in diesem Zuge einen Lizenzvertrag abgeschlossen, der rückwirkend bis 2009 gelten soll. Die Höhe der Lizenzgebühren, die YouTube der Gema zahlt, so dass die deutschen Nutzer in Zukunft keine "Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar"-Meldungen mehr bekommen, wenn sie ein Video anklicken, wurde hingegen nicht bekanntgegeben.



Auslöser des jahrelangen Rechtsstreits war die Forderung der Gema im Interesse der Künstler, dass YouTube für die Verwertung ihrer Inhalte zahlen muss - genau wie Online-Dienste, Musikveranstalter oder TV- und Rundfunksender. Im Interesse der Nutzer ging schließlich Google auf die Forderungen für die dem Konzert unterstehende Videoplattform ein.