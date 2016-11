02.11.2016 15:31

Deserted Fear: "Dead Shores Rising"-Albumdetails veröffentlicht

Stellen ihr neues Album "Dead Shores Rising" vor: Deserted Fear

DESERTED FEAR verraten die ersten Eckdaten zu ihrem kommenden Album "Dead Shores Rising", das am 27. Januar via Century Media als Digipak, Gatefold-LP und digital erscheint. Das Digipak enthält einen Patch und zwei Bonustracks. Auf einem der beiden Songs hört ihr AT THE GATES-Fronter Tomas Lindberg als Gastsänger.



Die "Dead Shores Rising"-Tracklist:



01. Intro

02. The Fall Of Leaden Skies

03. The Edge Of Insanity

04. Open Their Gates

05. Corrosion Of Souls

06. Interlude

07. Towards Humanity

08. The Carnage

09. Face Our Destiny

10. Till The Last Drop

11. Carry On



Bonustracks:

12. A Morbid Vision

13. The Path Of Sorrow



DESERTED FEAR live ("Dead Shores Rising"-Releasepartys):



27.01.17 Aalen - Rock It

28.01.17 Jena - F-Haus

29.01.17 Essen - Turock



Weitere Daten sollen in Kürze folgen.



DESERTED FEAR sind:



Manuel Glatter – Gitarre, Vocals

Fabian Hildebrandt – Gitarre, Bass

Simon Mengs – Drums