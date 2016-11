02.11.2016 14:59

Freedom Call: 'Metal is For Everyone'-Video ist online

Drehten ein Video mit ihren Fans: Freedom Call

FREEDOM CALL packen ihren neuen Clip zu 'Metal Is For Everyone' unten im Player aus. Damit gewähren euch die Melodic-Metaller einen Einblick in ihre kommende Studioscheibe "Master Of Light", die ab dem 18. November via Steamhammer/SPV erhältlich ist. Fronter Chris Bay kommentiert das Video:



"Hey Callers! Hier ist er endlich! Wir können es kaum erwarten, euch unseren brandneuen Videoclip 'Metal is For Everyone' vom kommenden Meisterstück "Master Of Light" vorzustellen. Diesmal haben wir eine unglaublich erfolgreiche Kampagne auf Facebook gestartet, die wir so noch nie gesehen haben. Das machte es möglich, dass die verrücktesten Metalheads aus der ganzen Welt den Part der Hauptdarsteller in diesem Videoclip übernehmen. Ob aus Thailand, den USA, Australien, Chile, Brasilien oder fast ganz Europa... Das ist so fantastisch, wir wollen euch so sehr für eure Kreativität danken, ihr wart wirklich der Hammer!"



Viel Spaß mit 'Metal Is For Everyone'!