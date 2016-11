02.11.2016 14:14

In Extremo: "Quid Pro Quo" Live-Version erscheint im Dezember

Bald auch als Live-Album: "Quid Pro Quo" von In Extremo

IN EXTREMO veröffentlichen am 2. Dezember eine Live-Version ihres aktuellen Studioalbums "Quid Pro Quo", das in den deutschen Albumcharts den ersten Platz erklomm. Mitgeschnitten wurde für die Scheibe der Auftritt der "Quid Pro Quo"-Tour am 30. September 2016 im Palladium in Köln. 17 Songs sind auf "Quid Pro Quo - Live" vertreten. IN EXTREMO kommentieren die Veröffentlichung:



"Das gesamte Jahr 2016 steht für uns unter dem "QUID PRO QUO"-Banner. Nach der intensiven Studiozeit im Frühjahr haben sich für uns die Ereignisse regelrecht überschlagen, erst die Warm-Up-Shows auf Kuscheltemperatur mit unseren Fans, dann die # 1, gefolgt von der Tour durch Russland und aktuell die täglichen überschwänglichen Reaktionen in den Hallen… Wir hatten einfach das dringende Bedürfnis, uns für diesen herzlichen Zuspruch gebührend zu bedanken – das Ergebnis haltet Ihr jetzt in Euren Händen! "QUID PRO QUO-LIVE" ist für Euch – die besten Fans der Welt! Danke für dieses besondere Jahr! Es grüßen Euch von Herzen: Eure 7!"



Am 16. und 17. Dezember könnt ihr IN EXTREMO auf der etwas anderen Schifffahrt "Uferlos - Live & Unplugged auf dem Rhein zu Köln" erleben. Weitere Infos gibt es auf www.inextremo.com.