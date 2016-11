02.11.2016 13:51

Kvelertak: Gewinnt Konzertkarten und "Nattesferd"-CDs

Kommen nach Deutschland: Kvelertak

KVELERTAK verlassen ihre Heimat Norwegen, um auch ihren Fans in Deutschland das Songmaterial ihrer aktuellen Scheibe "Nattesferd" live zu präsentieren. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen und schaut euch die Black'n'Roller bei einem der untenstehenden Tourtermine an!



Wir verlosen zum baldigen Tourstart zwei KVELERTAK-Fanpakete, bestehend aus jeweils einer "Nattesferd"-CD und zwei Freikarten für eine der Deutschland-Shows. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 7. November eine Mail mit dem Betreff "Kvelertak", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!



KVELERTAK live:



16.11.16 Berlin - SO 36

17.11.16 Dresden - Beatpol

21.11.16 München - Backstage Werk

06.12.16 Köln - Kantine

10.12.16 Wiesbaden - Schlachthof

11.12.16 Hamburg - Markthalle