02.11.2016 13:13

Oceans Of Slumber: 'This Road'-Video ist online

Suchen den Sinn: Oceans Of Slumber

OCEANS OF SLUMBER haben zu ihrem Track 'This Road' ein neues Video am Start. Mehr aktuelles Material der Progressive-Metaller findet ihr auf ihrer Scheibe "Winter", die bei Century Media erschienen ist. 'This Road' beschäftigt sich der Band zufolge mit tiefschürfenden Themen:



"So viele Gedanken. So viele Worte. So viel, das ungesagt bleibt. 'This Road' ist der letzte Song auf unserem Album und macht einen scheinbar ewigen Kreislauf komplett. Gewohnheiten und Widersprüchlichkeiten, und unser Versuch, gegen sie anzukämpfen und in uns selbst als Individuen einen Sinn auszumachen."



OCEANS OF SLUMBER live:



09.11.16 Hannover - Musikzentrum

10.11.16 Dresden - Beatpol