02.11.2016 13:02

Ektomorf: Gewinnt zwei Freikarten für die Show in Straßkirchen

Spielen im Plutonium Club: Ektomorf

EKTOMORF wollen im Rahmen ihrer "Aggression Over Europe"-Tour am 24. November den Plutonium Club in Straßkirchen zum Beben bringen. Die ungarischen Groove-Metaller mit einer Prise Gipsy-Sound bringen zur Unterstützung die Combos HEMLOCK, HOT BEAVER und ARISE IN CHAOS mit.



Wir verlosen für die EKTOMORF-Show im Plutonium Club zwei Freikarten. Wollt ihr live bei der Show dabei sein? Dann schickt bis zum 18. November eine Mail mit dem Betreff "Ektomorf" und eurem vollständigen Namen an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!