02.11.2016 12:12

Ruhrpott Metal Meeting: Gewinnt 2x2 Kombitickets

Am 2. und 3. Dezember in Oberhausen: das Ruhrpott Metal Meeting

Das Ruhrpott Metal Meeting geht am 2. und 3. Dezember 2016 in der Turbinenhalle Oberhausen in eine neue Runde. Auf der Bühne stehen diesmal BLIND GUARDIAN, SAXON, ICED EARTH, ENSIFERUM, KATAKLYSM und viele mehr. Schaut einfach auf der offiziellen Festival-Seite oder bei Facebook vorbei, um das komplette Billing und alle Infos zum RMM nachzulesen. Dort bekommt ihr auch die verschiedenen Tickets. Erhältlich sind ein Zweitages-Kombiticket für 69 Euro (plus Gebühren), Tagesticket Freitag für 35 Euro (plus Gebühren) und Tagesticket Samstag für 45 Euro (plus Gebühren).



Wir verlosen für das Ruhrpott Metal Meeting 2x2 Kombitickets, mit denen ihr an beiden Tagen mit von der Partie seid. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, schickt bis zum 14. November eine Mail mit dem Betreff "RMM", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier könnt ihr die Teilnahmebedingungen nachlesen. Viel Glück!