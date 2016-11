02.11.2016 11:27

Slipknot: Corey Taylor veröffentlicht "America 51"-Buch im Juli 2017

Wird einen Haufen Landsleute mit seinem Buch verärgern: Corey Taylor

SLIPKNOT-Frontmann Corey Taylor wird am 11. Juli 2017 über Da Capo Press ein Buch mit dem Titel "America 51: A Probe Into The Realities That Are Hiding Inside The Greatest Country In The World" veröffentlichen. Der Titel spielt auf die berühmt-berüchtigte US-Militärinstitution Area 51 an, die offiziell gar nicht existiert. Taylor zufolge geht es in seinem Buch darum, "wie verdammt verrückt mein Land im Moment ist, in positiver wie negativer Hinsicht. Es dreht sich um alle Mögliche, von Politik bis hin zu Sozialkommentaren. Es wird eine Menge Menschen in meinem Land so richtig anpissen, aber alle anderen werden es lieben."