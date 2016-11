02.11.2016 11:12

Six Feet Under spielen "Haunted"-Album bei "X-Mas In Hell"-Tour komplett live

SIX FEET UNDER feiern den 21. Geburtstag ihres Debütalbums "Haunted" und bringen zu dieser Gelegenheit die komplette Scheibe bei ihrer "X-Mas In Hell"-Tournee 2016 auf die Bühne. Fronter Chris Barnes erklärt dazu:



"Kaum zu glauben, dass schon 21 Jahre seit der "Haunted"-Veröffentlichung vergangen sind. Wir wollten etwas ganz Besonderes planen, um unser episches erstes Album zu feiern, und unseren Fans etwas Ungewöhnliches bieten. Außerdem wollten wir ohnehin mal eines unserer Album in voller Länge live spielen. Das wird definitiv eine Herausforderung, aber auch ein großer Spaß! Wenn ihr in der Nähe einer dieser Shows seid, rennt, springt, kriecht, tut, was auch immer ihr tun müsst, um dort hinzukommen und diese Konzerte zu sehen. Das wird der Knaller!"



SIX FEET UNDER, ACID DEATH, DEATH BED CONFESSION & FROM THE SHORES live:



09.12.16 Essen - Turock

10.12.16 Glauchau - Alte Spinnerei

11.12.16 Flensburg - Roxy

12.12.16 Berlin - Blackland

13.12.16 München - Backstage

15.12.16 Nürnberg - Hirsch

16.12.16 Aalen - Rock It

17.12.16 Weinheim - Café Central