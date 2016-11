02.11.2016 10:59

Crowbar: 'Falling While Rising'-Clip veröffentlicht

Haben ein neues Video für euch: Crowbar

CROWBAR stellen ihr neues Video zum Song 'Falling By Rising' vor, den ihr auf dem aktuellen Langspieler "The Serpent Only Lies" finden könnt. Regie führte bei dem Video Justin Reich, der zuvor bereits mit Rock- und Metalgrößen wie Ace Frehley (ex-KISS) und BLACK LABEL SOCIETY zusammen arbeitete.



Die "The Serpent Only Lies"-Tracklist:



01. Falling While Rising

02. Plasmic And Pure

03. I Am The Storm

04. Surviving The Abyss

05. The Serpent Only Lies

06. The Enemy Beside You

07. Embrace The Light

08. On Holy Ground

09. Song Of The Dunes

10. As I Heal