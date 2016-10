31.10.2016 19:05

Mastodon: Neues Album so gut wie fertig

Gehen auf ihrem neuen Album tiefer: Mastodon

MASTODON legen gerade letzte Hand an ihren nächsten Langspieler, der erneut von Brendan O'Brien produziert wird. In Kürze geht der Nachfolger der 2014er Platte "Once More 'Round The Sun" in den Mix, so dass das Album voraussichtlich Anfang 2017 rauskommen kann. Gitarrist Bill Kelliher verrät über die Ausrichtung der Scheibe:



"Sie klingt ein bisschen wie das letzte Album, aber ich denke, sie geht in bestimmten Bereichen noch tiefer. Ein paar mehr psychedelische Parts, ein paar mehr technische Parts. Es gibt darauf einige Dinge, die wir zuvor noch nie ausprobiert haben."