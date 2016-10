31.10.2016 18:22

Herman Frank: "The Devil Rides Out"-Hintergrundvideo ist online

Spricht im Video über sein neues Album: Herman Frank

Herman Frank (PANZER, ex-ACCEPT) spricht im untenstehenden Video über die Entstehung seines neuen Soloalbums "The Devil Rides Out" und plaudert unter anderen darüber, wie er seine Band zusammengetrommelt hat. "The Devil Rides Out" erscheint am 18. November via AFM, wurde von Frank selbst produziert und von Charlie Bauerfeind gemischt. Komplett machen die Truppe neben Frank (g.) seine Bandmitlieder Rick Altzi (v.), Andre Hilgers (dr.) und Michael Müller (b.).



Die "The Devil Rides Out"-Tracklist:



01. Running Back

02. Shout

03. Can't Take It

04. No Tears In Heaven

05. Ballhog Zone

06. Run Boy Run

07. Thunder Of Madness

08. License To Kill

09. Stone Cold

10. Dead Or Alive

11. Run For Cover

12. I Want It All

13. You Don't Know (Bonustrack)