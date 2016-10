31.10.2016 17:50

Testament: 'The Pale King'-Video ist online

Haben ein neues Video für euch: Testament

TESTAMENT wollen euch ihr neues Video zum Track 'The Pale King' nicht vorenthalten. Der Hi-Tech-Clip wurde von Tommy Jones (SLAYER, DEATH ANGEL, KATAKLYSM) von Videohammer Studios gedreht und geschnitten. 'The Pale King' stammt vom aktuellen Album "Brotherhood Of The Snake", das via Nuclear Blast in die Läden gekommen ist.



Die "Brotherhood Of the Snake"-Tracklist:



01. Brotherhood Of The Snake

02. The Pale King

03. Stronghold

04. Seven Seals

05. Born In A Rut

06. Centuries Of Suffering

07. Neptune's Spear

08. Black Jack

09. Canna-Business

10. The Number Game



Viel Spaß mit 'The Pale King'!