01.11.2016 12:00

Daily Thompson feiern 'I Seahorses'-Videopremiere

Gehen bald auf Tour: Daily Thompson

DAILY THOMPSON feiern heute die Premiere ihres neuen Clips zum Song 'I Seahorses' vom aktuellen Album "Boring Nation". Gedreht wurde das Video in Zusammenarbeit mit Tapir Media im Blackplastic, wo die Band am 8. Oktober ein Gratis-Konzert gab. Alle Infos zu DAILY THOMPSON findet ihr bei Facebook. Wenn ihr jetzt selbst Lust bekommen habt, die Dortmunder Fuzz-Rocker mal live zu erleben, könnt ihr das an folgenden Terminen tun:



11.11.16 Münster - Rare Guitar

12.11.16 Bielefeld - Extra Blues Bar

01.12.16 AT-Sankt Georgen Atterau - Fürnreif

02.12.16 AT-Klagenfurt am Wörtersee - Mammut Bar

03.12.16 Bamberg - PRM

09.12.16 Hamburg - Knust

26.01.17 Würzburg - Immerhin

27.01.17 CH-Olten - Coq D'Or

28.01.17 München - Backstage



Vorhang auf und Film ab für 'I Seahorses'!