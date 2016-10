31.10.2016 15:22

Chastain: Video von David T. Chastains und Leather Leones erstem gemeinsamen Auftritt seit 25 Jahren

Teilten die Bühne: Leather Leone und David T. Chastain

CHASTAINs David T. Chastain (g./keys) und Leather Leone (v.) standen am 8. Oktober zum ersten mal seit mehr als 25 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Einen Videomitschnitt des Auftritts, der im Rahmen des "Last Show On Planet Earth 2"-Events von CJSS stattfand, könnt ihr unten im Player sehen. "Unsere letzte gemeinsame Tour war die zum "For Those Who Dare"-Album", so Chastain. "Das scheint schon Jahrhunderte zurückzuliegen, fühlt sich aber gleichzeitig so an, als wäre es erst letztes Jahr gewesen. Die Zeit ist wirklich manchmal verwirrend."



Viel Spaß mit dem Clip!