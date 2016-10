31.10.2016 13:24

Die Toten Hosen: Neue "Magical Mystery Tour" für 2017 angekündigt

Pic: Erik Weiss

DIE TOTEN HOSEN gehen im kommenden Jahr wieder auf Magical Mystery Tour. Abseits der großen Arenen spielen die Düsseldorfer bei dieser Tournee im Wohnzimmer ihrer Fans - oder wohin auch sonst ihr sie einladet. Wie das Ganze funktioniert, erklären Frontmann Campino und Co. euch selbst:



"Wenn man Glück hat, erlebt man ein tolles Konzert. Wenn man viel Glück hat, stürzt man durch einen furiosen Abend. Und dann gibt es da noch die Nächte, von denen man seinen Enkelkindern erzählen wird. Zu dieser Kategorie gehören in der Regel die Wohnzimmerkonzerte der Magical Mystery Tour.

Ihr ladet uns ein und wir werden die Geister sein, die Ihr bis zum nächsten Tag nicht mehr loswerdet. Die Regeln sind die alten: Wohn- und Schlafzimmer, Küchen, Hobbyräume, Scheunen, Stadt oder Land - alles egal. Hauptsache abgedreht, tolerante Nachbarn und selbstverständlich ausschließlich im privaten Rahmen, Eure Freunde werden die Gäste sein. Auch wenn Ihr nur ein spießiges Wohnzimmer zu bieten habt, macht Euch keine Sorgen, so etwas gestalten wir am liebsten um. Wir sorgen dafür, dass die Wände wackeln. Je privater, umso besser sind die Chancen, dass wir bei Euch aufschlagen werden. Von einem Wohnzimmer in Island bis hin zu einem Vorgarten in Budapest. Von einer Krankenstation in Ingolstadt bis zum Bootshaus in Stralsund, es war schon jede Menge Wahnsinn dabei, aber wir glauben: Da geht noch viel, viel mehr.

Bewerbt Euch, per Brief, E-Mail oder Video. Wir freuen uns auf Eure kreativen Einladungen (Bilder der geplanten Location wären schön)."

Die Bewerbungen müssen bis zum 10.12.2016 per Post oder Mail geschickt werden an:

KKT GmbH

- Magical Mystery Tour -

Pfuelstr. 5 10997 Berlin

E-Mail: MMT@kkt.berlin