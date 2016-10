31.10.2016 13:10

Die Negation: 'Schalen des Zorns'-Video veröffentlicht

Auf 500 Stück limitiert: "Das Versteck/Schalen des Zorns" von Die Negation

DIE NEGATION präsentieren ihren neuen Clip zum Song 'Schalen des Zorns' unten im Player. Im Rahmen der Plattenladenwoche hat die Combo ihre neue 7"-Vinyl "Das Versteck/Schalen des Zorns" am 24. Oktober streng limitiert auf 500 Exemplare veröffentlicht. Zulegen könnt ihr euch die Single von Christian Bass (HEAVEN SHALL BURN), Alan Kassab (ZERO MENTALITY) und Marcel Sasse (BENEATH THE WHEEL) bei diesen Plattenläden.