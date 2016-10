31.10.2016 15:00

Dead Witches feiern 'Mind Funeral'-Videopremiere

DEAD WITCHES verpassen euch pünktlich zu Halloween mit ihrem brandneuen Video zu 'Mind Funeral' eine gehörige Ladung Gänsehaut. Im Februar bringen Frontfrau Virginia Monti (PSYCHEDELIC WITCHCRAFT), Drummer Mark Greening (ex-ELECTRIC WIZARD) und Co. ihr Debütalbum via Heavy Psych Records in die Plattenläden, geben sich aber noch geheimnisvoll, was ihren Langspieler angeht.

Bei Facebook erfahrt ihr mehr über DEAD WITCHES und in ihrem YouTube-Channel gibt es erste kleine Hörproben für euch.



DEAD WITCHES sind:

Virginia Monti - Vocals

Mark Greening - Drums

Carl Geary - Bass

Greg Elk - Gitarre



Vorhang auf und viel Spaß mit 'Mind Funeral'!