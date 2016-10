31.10.2016 12:41

Twisted Sister: Dee Snider entschuldigt sich für beleidigende Cannibal-Corpse-Kommentare

Reumütig: Dee Snider

TWISTED SISTER-Frontmann Dee Snider entschuldigt sich für seine nicht gerade freundlichen Kommentare bezüglich des ersten Albums von CANNIBAL CORPSE. Über "Eaten Back To Life" hatte Snider zunächst verlauten lassen: "Ich habe mal ein Album in den Müll geworfen, das erste Album von CANNIBAL CORPSE. Es hat mich angewidert, denn für mich war es in keinerlei Hinsicht künstlerisch. Es war vulgär und ekelhaft, es sollte einfach nur schockieren. Da geht es in einem der Songs darum, eine Nonne mit einem Messer in den Arsch zu f*cken! Für mich hat das nichts mit Kunst zu tun."



Nachdem Ex-CANNIBAL CORPSE-Frontmann Chris Barnes Snider via Twitter gerügt hatte, antwortete Dee jedoch recht einsichtig: "Ich entschuldige mich bei Chris und CANNIBAL CORPSE für das, was ich gesagt habe. Ich hätte meinen Standpunkt auch anders klarmachen können. Wie Chris schon sagte, das war das Verhalten eines Dödels."