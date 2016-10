31.10.2016 12:10

Slipknot: Clown muss Australien-Tour wegen Familien-Notfall aussitzen

Trauert um seinen Schwiegervater: Shawn "Clown" Crahan

SLIPKNOT-Percussionist Shawn "Clown" Crahan kann an der aktuellen Australien-Tour nicht teilnehmen. Frontmann Corey Taylor gab als Grund für Crahans überraschendes Fehlen einen "Familien-Notfall" an. Später teilte Clown selbst via Instagram mit, dass sein Schwiegervater verstorben ist:

"Heute haben wir den Anführer unserer Familie verloren. Meinen Schwiegervater, meinen zweiten Vater. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, ihn gekannt zu haben. Er ist einer meiner liebsten Menschen auf der ganzen Welt, und ich habe so viel von ihm gelernt. Dieser Mann hat meine Entscheidung unterstützt, eine Musikkarriere anzustreben, sogar schon drei Jahre, bevor ich die Band mit Paul Gray gründete. Er liebte SLIPKNOT und hat uns überall auf der Welt live gesehen."